إصابة جندية ومستوطن بعملية إطلاق نار على حافلة شرقي قلقيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلّ مستوطنين في معاليه شومرون شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.



وأقرّ الإعلام الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، بإصابة جندية في الجيش الإسرائيلي إصابة خطرة، إضافة إلى جرح مستوطن آخر، فيما تمكّن المنفذ من الانسحاب بسلام من المكان. (الميادين)

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