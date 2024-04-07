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عربي-دولي

إصابة جندية ومستوطن بعملية إطلاق نار على حافلة شرقي قلقيلية

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:26
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلّ مستوطنين في معاليه شومرون شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية. 

وأقرّ الإعلام الإسرائيلي، تحت بند "سُمح بالنشر"، بإصابة جندية في الجيش الإسرائيلي إصابة خطرة، إضافة إلى جرح مستوطن آخر، فيما تمكّن المنفذ من الانسحاب بسلام من المكان. (الميادين)
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