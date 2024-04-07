قتلى وجرحى.. انفجار يهز عاصمة هذا البلد

دوى انفجار كبير في شارع بوخورم في العاصمة الجورجية تبليسي بالقرب من ميدان الرماية ومخزن الأسلحة.



ووفقا لوزارة الداخلية، توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون.



وتواجد ضباط الشرطة في مكان الحادث لإجراء التحقيقات في أسباب الانفجار. (روسيا اليوم)

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