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9 صواريخ إيرانيّة قادرة على ضرب إسرائيل... ما هي؟ (صورة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:09
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نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، صورا لـ9 صواريخ محلية الصنع، مؤكدة أنها قادرة على الوصول إلى إسرائيل.
وأضافت أن إيران تمتلك 9 صواريخ محلية الصنع یصل مداها إلی إسرائيل:
- صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ.
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- صاروخ "خرمشهر 4"(خبیر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي.
- صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ.
- صاروخ"شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ.
- صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ.
- صاروخ "باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة.
- صاروخ "فتاح 2" یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.
- صاروخ "خیبر شکن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة.
- صاروخ "الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ.
وتُهدّد إيران بالردّ على هجوم إسرائيل على السفارة الايرانية في دمشق، والذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني. (سبوتنيك)
 
 
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