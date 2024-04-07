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نتنياهو: نحن على بعد خطوة من النصر في غزة

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:25
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل على بعد خطوة من النصر في غزة.

وأضاف: "حماس تأمل في أن يدفع الضغط الدولي إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبها لكن ذلك لن يحدث، إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن من غزة لكنها ليست مستعدة للإذعان لمطالب حماس المبالغ فيها".
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وتابع: "لن يكون هناك وقفا لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن في غزة".

وأكدت حركة حماس، السبت، رفضها "التنازل" عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت إن مطالبها "تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة". (سكاي نيوز عربية)
 
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