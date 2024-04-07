في بلدٍ قريبٍ من لبنان... هل هناك وفيّات بفيروس "كورونا"؟

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نفت وزارة الصحة السورية في بيان ما تداولته صفحات في فيسبوك أو وسائل إعلام عن وجود أعداد من الوفيات بفيروس كورونا.وجاء في البيان: "تؤكد وزارة الصحة بأنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر من مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية الذي يظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض".وأضاف: "وبناء على ما سبق، تطمئن الوزارة بأنه من خلال الترصد والمتابعة لا يوجد ارتفاع بحالات كوفيد 19 والمنحنى الوبائي في استقرار والحالات المؤكدة هي حالات بسيطة تلقت علاجها بالمنزل ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة". (روسيا اليوم)