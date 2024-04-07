أمير الكويت يقبل إستقالة الحكومة ويُكلفها بتسيير الأعمال

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بقبول استقالة حكومة محمد صباح السالم الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، أفاد الأمر الأميري بأنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 كانون الثاني 2024م، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:تقبل استقالة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية". (سبوتنيك)