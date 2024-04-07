السيسي استقبل رئيس "سي آي إيه".. ماذا دار بينهما؟

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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول الجهود المصرية القطرية الأميركية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري.وقد شدد الرئيس المصري، في هذا الصدد، على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، بما يحتم تضافر الجهود الدولية، دون إبطاء، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف.