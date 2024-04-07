"أنصار الله" تستهدف سفناً... لمن تعود؟

Advertisement

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أن الحركة نفذت خمس عمليات في الساعات الـ72 الأخيرة، "دفاعا عن اليمن ودعما لفلسطين".وأضاف: نفذت القوات البحرية عمليةَ استهداف لسفينة "HOPE ISLAND" البريطانية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة".وتابع: "وكذلك نفذت عمليةَ استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة الأولى "MSC GRACE F" في المحيط الهندي، والأخرى "MSC GINA" في البحر العربي، وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح". (روسيا اليوم)