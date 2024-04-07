إستطلاع رأيّ يكشف: غالبية الإسرائيليين غير راضية عن نتائج الحرب

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أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ 62% من الإسرائيليين غير راضين عن نتائج الحرب على غزة، مقابل 29% قالوا إنهم راضون، و9% أجابوا "لا أعرف".وأُجريَ الاستطلاع من قبل أحد مراكز الأبحاث في اسرائيل، وشارك فيه 528 شخصاً ممن تجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم، يشكلون عيّنة تمثيلية من المستوطنين في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.وكان على المشاركين في استطلاع الرأي الإجابة عن السؤال التالي: "في هذه الأيام يكون قد مرَّ نصف عام على الحرب. عندما تنظر إلى الحرب بشكل عام، هل أنت راضٍ أم غير راضٍ عن النتائج التي تحققت حتى الآن؟". (الميادين)