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عربي-دولي

بعد أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب غزة.. كيف علّقت أميركا؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:30
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بعدما أعلنت إسرائيل عن سحب كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، قال المتحدث باسم الأمن القومي، جون كيربي، إن تقليل عدد الجنود الإسرائيليين في غزة يبدو وكأنه "راحة وتجديد".
 
وقال كيربي في مقابلة مع قناة "ABC" الإخبارية، "بحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة قواته الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر".

وكان الجيش أعلن في وقت سابق اليوم الأحد أن إسرائيل سحبت كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس. وقال الجيش إن "قوة كبيرة" ستواصل العمل في بقية القطاع الفلسطيني المحاصر. (العربية) 
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