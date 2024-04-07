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إقتصاد

مصر ترفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:45
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أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من أيار 2024.

وقالت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد، في بيان، إن "رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا".
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وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة. (سكاي نيوز)

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