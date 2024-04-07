بعد قصف القنصلية في سوريا.. إيران تصعّد تهديداتها: سفارات إسرائيل لم تعد آمنة

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حذّر يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني، من أن سفارات إسرائيل “لم تعد آمنة”، في حين نشرت وكالة إيرانية أسماء وصور 9 صواريخ قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.وقال صفوي “سفارات الكيان الصهيوني لم تعد آمنة”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إسنا) الإيرانية اليوم الأحد، وذلك بعد نحو أسبوع على الضربة التي أودت بحياة 7 من أفراد الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران.وقال صفوي “جبهة المقاومة جاهزة، وعلينا أن ننتظر لنعرف كيف سيكون الرد”، مشددا على أن “مواجهة هذا النظام الهمجي حق شرعي ومشروع”.وذكر صفوي أن سفارات إسرائيلية كثيرة في المنطقة أغلقت أبوابها، على حد قوله.