Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو يؤكّد: لن يكون هناك وقف إطلاق للنار ولا رضوخ لحماس

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:02
A-
A+
Doc-P-1184385-638481139136647125.jpg
Doc-P-1184385-638481139136647125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوضح للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف إطلاق للنار في قطاع غزة، دون عودة المحتجزين، مضيفا أنه لن يرضخ لمطالب حماس.

وأضاف نتنياهو أن حركة حماس تأمل في أن يدفع الضغط الدولي إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبها، معتبرا أن "ذلك لن يحدث".
Advertisement

وقال:" إسرائيل مستعدة لصفقة، مدعيا أن حركة حماس تحول دون التوصل لذلك لإصرارها على مطالبها التي وصفها بـ"المتشددة" بوقف الحرب".

وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب "على بعد خطوة من تحقيق النصر"، مشيرا إلى أنها مع ذلك دفعت ثمنا مؤلما للغاية.(الجزيرة)
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:07 | 2024-04-07
13:01 | 2024-04-07
12:58 | 2024-04-07
12:51 | 2024-04-07
12:38 | 2024-04-07
12:35 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24