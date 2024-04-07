نتنياهو يؤكّد: لن يكون هناك وقف إطلاق للنار ولا رضوخ لحماس

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوضح للمجتمع الدولي أنه لن يكون هناك وقف إطلاق للنار في قطاع غزة، دون عودة المحتجزين، مضيفا أنه لن يرضخ لمطالب حماس.وأضاف نتنياهو أن حركة حماس تأمل في أن يدفع الضغط الدولي إسرائيل إلى الاستجابة لمطالبها، معتبرا أن "ذلك لن يحدث".وقال:" إسرائيل مستعدة لصفقة، مدعيا أن حركة حماس تحول دون التوصل لذلك لإصرارها على مطالبها التي وصفها بـ"المتشددة" بوقف الحرب".وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية أن تل أبيب "على بعد خطوة من تحقيق النصر"، مشيرا إلى أنها مع ذلك دفعت ثمنا مؤلما للغاية.(الجزيرة)