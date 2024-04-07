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عربي-دولي

الحركة الإسلامية في القدس تحذّر: الخطر القادم على الأقصى شديد

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:28
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محذرة من ما قد يحصل في المسجد الاقصى، دعت الحركة الإسلامية إلى استمرار الرباط فيه خاصة مع دعوات الجماعات الاستيطانية لاقتحامه في الأسابيع والأيام القادمة.

وقالت الحركة في بيان: "نؤكد على استمرار الزحف والحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام والأسابيع القادمة، والتي ستشهد موجة من المناسبات والأعياد الصهيونية". مضيفة أن "الخطر القادم على الأقصى المبارك شديد جدا".
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وأضافت أن عيد الفطر يأتي هذا العام بينما الشعب الفلسطيني "يقدم عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، والملايين من أهلنا يعانون في مخيمات الإيواء والنزوح، تحت القصف والنيران منذ ما يزيد على نصف عام".(الجزيرة نت)
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