Advertisement

عربي-دولي

خلال 72 ساعة.. الحوثيون يعلنون تنفيذ 5 عمليات

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1184396-638481162441037877.jpg
Doc-P-1184396-638481162441037877.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الحوثيون، الأحد، تنفيذ 5 عمليات ضد أهداف بحرية خلال الـ72 ساعة الماضية، مشددين على أنهم سيستمرون في تنفيذ عمليات إلى حين "وقف العدوان" في غزة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع: "القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين كانتا متجهتين إلى موانئ فلسطين المحتلة، فالسفينة الإسرائيلية الأولى (MSC GRACE F) استهدفت في المحيط الهندي واستهدفت الأخرى (MSC GINA) بالبحر العربي"، مشيراً الى ان عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح، وسلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين استهدفتْ عددا من الفرقاطات الحربية الأميركية في البحر الأحمر، وأكد انهم مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:05 | 2024-04-07
16:00 | 2024-04-07
15:52 | 2024-04-07
15:30 | 2024-04-07
15:25 | 2024-04-07
14:30 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24