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عربي-دولي

"سنتكوم" تستهدف صواريخ حوثية في اليمن

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:58
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قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأحد، إنها دمرت منظومة صواريخ أرض-جو متنقلة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، السبت.
وذكر البيان أن القوات الأميركية أسقطت أيضا، السبت، طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، وأن سفينة تابعة للتحالف رصدت أيضا صاروخا مضادا للسفن واشتبكت معه ودمرته.
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ولم يبلغ عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وقالت "سنتكوم" في بيانها إن هذه الأهداف مثلت "تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، مؤكدة مواصلة عملها على "حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".
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