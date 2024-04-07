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واشنطن: دمرنا منظومة صواريخ أرض جو تابعة للحوثيين

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:01
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قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد، إن قوات تابعة لها تمكنت فجر أمس من تدمير نظام صاروخي أرض-جو بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وأضافت القيادة المركزية في بيان أن وحدات بحرية تمكنت أيضا من إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، كما دمرت سفينة تابعة للتحالف البحري صاروخا مضادا للسفن قبالة اليمن، دون وقوع أي إصابات في صفوف قوات التحالف.
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استهداف سفينتين إسرائيليتين
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية وعدد من الفرقاطاتِ الأميركية.

وقال سريع إن قوات تابعة للحوثيين نفذت خمس عمليات عسكرية خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
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