18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
واشنطن: دمرنا منظومة صواريخ أرض جو تابعة للحوثيين
Lebanon 24
07-04-2024
|
13:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد، إن قوات تابعة لها تمكنت فجر أمس من تدمير نظام صاروخي أرض-جو بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
وأضافت القيادة المركزية في بيان أن وحدات بحرية تمكنت أيضا من إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، كما دمرت سفينة تابعة للتحالف البحري صاروخا مضادا للسفن قبالة اليمن، دون وقوع أي إصابات في صفوف قوات التحالف.
Advertisement
استهداف سفينتين إسرائيليتين
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية وعدد من الفرقاطاتِ الأميركية.
وقال سريع إن قوات تابعة للحوثيين نفذت خمس عمليات عسكرية خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي "ردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي اليمنية التي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أين الـ100 ألف ليرة؟
Lebanon 24
أين الـ100 ألف ليرة؟
02:45 | 2024-04-07
07/04/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
14:23 | 2024-04-07
07/04/2024 02:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
06:00 | 2024-04-07
07/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
12:47 | 2024-04-07
07/04/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
14:01 | 2024-04-07
07/04/2024 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:05 | 2024-04-07
بالأرقام: إليكم الدول الأكثر تصديرا للسلاح الفتاك لـ"إسرائيل"
16:00 | 2024-04-07
صحيفة تكشف.. إسرائيل حصلت على درجة رسوب بعد نصف سنة على الحرب
15:52 | 2024-04-07
أميركا تقترح صفقة جديدة لتبادل الرهائن في غزة.. هذا ما كُشف عنها
15:30 | 2024-04-07
لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.. السيسي يلتقي رئيس المخابرات الأميركية
15:25 | 2024-04-07
الفاتورة باهظة جدًا.. أرقام رسمية تكشف عن خسائر إسرائيل بسبب الحرب
14:30 | 2024-04-07
الأونروا: حرب غزة تجاوزت الخطوط الحمراء
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
07/04/2024 23:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
07/04/2024 23:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
07/04/2024 23:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24