زيلينسكي: أوكرانيا "ستخسر الحرب" في هذه الحالة

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حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن كييف ستخسر الحرب أمام روسيا ما لم يقر الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات عسكرية مخصصة لها لمواجهة العملية العسكرية الروسية.ويعطّل الجمهوريون في الكونغرس إقرار مساعدات عسكرية بعشرات مليارات الدولارات لكييف منذ أشهر.وقال زيلينسكي، خلال اجتماع عبر الفيديو لمنصة "يونايتد24" لجمع التبرعات والتي تشرف عليها كييف: "يتوجّب القول للكونغرس بشكل محدد إنه في حال لم يساعد الكونغرس أوكرانيا، فإن أوكرانيا ستخسر الحرب".وأفاد بأنه سيكون من "الصعب" على أوكرانيا "البقاء" من دون مساعدات.وأشار إلى أنه "إذا خسرت أوكرانيا الحرب، فستتعرض دول أخرى للهجوم".