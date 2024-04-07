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إسرائيل: قواتنا غادرت غزة استعداداً لمزيد من العمليات

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:19
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أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة اليوم الأحد فعلت ذلك استعداداً لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.
وأضاف غالانت خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، نقلا عن بيان صادر عن مكتبه، "القوات تغادر وتستعد لمهامها المقبلة، وقد رأينا أمثلة على مثل هذه المهام في عملية (مستشفى) الشفاء، وكذلك مهمتها المقبلة في منطقة رفح".
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"قادرون على التعامل مع إيران"
بدوره قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني.

وأوضح هاليفي في بيان أذاعه التلفزيون أن "جيش الدفاع الإسرائيلي قادر على التعامل مع إيران... يمكننا التحرك بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة. ونتعاون مع الولايات المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".
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