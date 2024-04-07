العالِم الهولندي يحذّر: تأهبوا واستعدوا.. زلزال عنيف سنشهده في هذا التوقيت

حذر راصد الزلازل المثير للجدل فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 نيسان الجاري، لكنه لم يبين في أي مناطق.



ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، تحذيرا صادرا من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.

Advertisement

وبحسب تحذير المعهد المتخصص فإنه يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 نيسان إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 نيسان تقريبا.

ويأتي التحذير الجديد، بعد أقل من أسبوع من وقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان يوم الأربعاء، ما دفع بسلطات الجزيرة وكلّ من اليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي. لاسيما أنه أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، بحسب ما أكّد مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو للصحافيين.(العربية)