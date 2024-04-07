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عربي-دولي

العالِم الهولندي يحذّر: تأهبوا واستعدوا.. زلزال عنيف سنشهده في هذا التوقيت

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:19
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حذر راصد الزلازل المثير للجدل فرانك هوغربيتس من وقوع زلزال وشيك في الفترة بين 11 و13 نيسان الجاري، لكنه لم يبين في أي مناطق.

ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، تحذيرا صادرا من معهد يرأسه حول أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.
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وبحسب تحذير المعهد المتخصص فإنه يمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 نيسان إلى حدوث نشاط زلزالي كبير في الفترة من 11 إلى 13 نيسان تقريبا.
 
ويأتي التحذير الجديد، بعد أقل من أسبوع من وقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات بمنطقة بحرية تقع قرب تايوان يوم الأربعاء، ما دفع بسلطات الجزيرة وكلّ من اليابان والفلبين إلى تحذير سكّان المناطق الساحلية من خطر حدوث تسونامي. لاسيما أنه أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، بحسب ما أكّد مدير "مركز تايبيه لرصد الزلازل" وو شين-فو للصحافيين.(العربية)

المصدر: العربية

عربي-دولي

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