إساءة معاملة سجناء فلسطينيين.. طبيب يكشف خبايا السجون الاسرائيلية

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كشف طبيب إسرائيلي يعمل في مستشفى ميداني لعلاج الفلسطينيين المعتقلين في قاعدة "سدي تيمان" العسكرية، عن "ظروف مؤسفة" تحيط بعمليات بتر "روتينية" لسجناء بسبب الأصفاد، وفق تقرير هآرتس.وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الطبيب وصف في رسالة إلى النائب العام، ووزيري الدفاع والصحة الإسرائيليين، تلك الظروف التي يتعرض لها السجناء و"تنتهك" أخلاقيات المهنة.وأوضح الطبيب في التقرير المنشور، الخميس، أنه في "هذا الأسبوع فقط بُترت ساقي سجينين بسبب إصابات الأصفاد، وهو للأسف أمر روتيني"، مشيرا إلى أن الرعاية غير الملائمة للمرضى في مركز الاحتجاز "تسببت في مضاعفات وأحيانا حالات وفاة بين المرضى".وتابع: "يجعلنا ذلك كطواقم طبية، وأنتم أيها المسؤولون في وزارتي الصحة والدفاع، متواطئين في مخالفة القانون الإنساني".ورد الجيش الإسرائيلي على تلك الاتهامات، في بيان مكتوب لشبكة "سي أن أن" الأميركية، وقال إنه يعمل "وفق القانون حينما يتعلق الأمر بمعاملة المعتقلين. يتم توثيق كل إجراء ومراجعته، ونقوم به بعناية فائقة من أجل كرامة المعتقلين الإنسانية، ووفقا للقانونين الإسرائيلي والدولي".وذكر البيان أن تكبيل المعتقلين "يتم وفق الإجراءات الصحية ووضعهم الصحي ومستوى الخطر الذي يمثلونه، لضمان سلامة القوات والطاقم الطبي". وأشار أيضا إلى أن "أي مزاعم حول عنف أو إذلال سيتم تقديم تفاصيل محددة عنها، وسنعمل على فحصها والتعامل معها".وتحدثت "سي أن أن" مع مصدر قالت إن لديه خلفية طبية وزار مستشفى "سدي تيمان" من قبل، حيث أكد أنه رأى محتجزين مكبلين بشكل مستمر.وقال بشرط عدم الكشف عن هويته، إن جميع المحتجزين من قطاع غزة الذين رآهم في المستشفى كانت أطرافهم الأربعة مقيدة.