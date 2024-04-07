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عربي-دولي

لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.. السيسي يلتقي رئيس المخابرات الأميركية

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:30
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في إطار استكمال الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس المخابرات الأميركية (CIA) ويليام بيريز.

وحذر السيسي خلال لقائه بيريز من اتساع الحرب في غزة، بشكل يضر الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب ما أورده بيان للرئاسة المصرية.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن المباحثات تركزت حول "الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم استعراض مستجدات الأوضاع الميدانية بالقطاع، وما تفرضه من ضرورة لتكثيف جهود التهدئة ووقف التصعيد العسكري".

وشدد السيسي على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع، "بما يحتم تضافر الجهود الدولية، للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كاف". (عربي21)
المصدر: عربي21
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