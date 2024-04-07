أميركا تقترح صفقة جديدة لتبادل الرهائن في غزة.. هذا ما كُشف عنها

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كشف مصدر إسرائيلي أنه من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة اقتراحاً جديداً لصفقة تبادل المحتجزين مساء الأحد سيتطلب تنازلات كبيرة من كل من إسرائيل وحركة حماس، وفق صحيفة "هآرتس".وأضاف أن "المشاركة الكبيرة من جانب الولايات المتحدة والضغوط التي تمارسها يمكن أن تحرك الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات".بدورها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض وصل إلى القاهرة الأحد، ومن المتوقع أن يجتمع بوزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية. (العربية)