Advertisement

عربي-دولي

أميركا تقترح صفقة جديدة لتبادل الرهائن في غزة.. هذا ما كُشف عنها

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:52
A-
A+
Doc-P-1184460-638481276696617963.jpg
Doc-P-1184460-638481276696617963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر إسرائيلي أنه من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة اقتراحاً جديداً لصفقة تبادل المحتجزين مساء الأحد سيتطلب تنازلات كبيرة من كل من إسرائيل وحركة حماس، وفق صحيفة "هآرتس".

وأضاف أن "المشاركة الكبيرة من جانب الولايات المتحدة والضغوط التي تمارسها يمكن أن تحرك الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات".
Advertisement

بدورها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض وصل إلى القاهرة الأحد، ومن المتوقع أن يجتمع بوزير الخارجية القطري ومدير المخابرات المصرية ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية. (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2024-04-07
19:27 | 2024-04-07
18:56 | 2024-04-07
18:30 | 2024-04-07
17:23 | 2024-04-07
16:05 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24