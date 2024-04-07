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وفد من حماس وصل إلى القاهرة للتباحث بشأن "هدنة" غزة

Lebanon 24
07-04-2024 | 17:23
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قالت حركة حماس إن وفداً تابعاً لها وصل إلى القاهرة للاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وكرّرت حماس مطالبها التي اقترحتها في 14 آذار قبل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 آذار يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وأضافت الحركة في بيان أن "المطالب تشمل وقف العدوان بشكل كامل وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم".
وأردفت أن من المطالب أيضاً إغاثة شعبنا وبدء إعمار ما دمره الاحتلال وإنجاز صفقة تبادل للأسرى يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين) المحتجزين لدى حماس والمقاومة في غزة.
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