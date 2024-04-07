الأمم المتحدة: أكثر من 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية

دعت الأمم المتحدة المانحين إلى تمويل وكالات الإغاثة في اليمن من أجل تقديم المساعدات الصحية لأكثر من 17 مليون شخص في أمس الحاجة إليها جراء الصراع الذي تشهده البلاد ويدخل عامه العاشر.

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن، عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، إن "17.8 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال 2024. حوالي 75% منهم أطفال ونساء".وأضاف البيان أنه "في يوم الصحة العالمي، نذكّر بالحاجة الماسة إلى التمويل لتمكين وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم المساعدات الصحية الحيوية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها"، مؤكدا أن "اليمن لا يحتمل الانتظار".