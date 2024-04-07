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عربي-دولي

روسيا: مسيّرات أوكرانية أصابت منشأة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
07-04-2024 | 18:56
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أعلنت روسيا أنّ منشأة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها منذ عامين تعرّضت لهجوم أوكراني بطائرات مسيّرة، مؤكّدة أنّ إحدى هذه الطائرات انفجرت فوق أحد مفاعلات المحطة.

من جهتها، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طرفي النزاع إلى الامتناع عن أي عمل عسكري يهدد أمن المنشأة.
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وتحتلّ القوات الروسية منشأة زابوريجيا منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 2022.
وقالت الإدارة الروسية للمنشأة على منصّات التواصل الاجتماعي إنّ "القوات المسلحة الأوكرانية شنّت هجوماً على قبّة المفاعل رقم 6 في منشأة زابوريجيا للطاقة النووية".
وأكّدت على عدم وجود تسرب إشعاعي جراء الهجوم.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشور على منصة "إكس" أنّ خبراءها "أكّدوا الآثار الماديّة لهجمات بطائرات بدون طيّار على محطة زابوريجيا الحرارية اليوم، بما في ذلك على أحد مفاعلاتها الستّة"، من دون أن تنسب هذه الهجمات إلى أوكرانيا بالاسم.
وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي إنّ هناك "ما لا يقلّ عن ثلاثة آثار مباشرة على هياكل الاحتواء الرئيسية" للمحطة.
وأضاف: "هذا أمر لا يمكن أن يحدث. أدعو بشدّة صنّاع القرار العسكري إلى الامتناع عن أيّ عمل ينتهك المبادئ الأساسية التي تحمي المنشآت النووية".
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