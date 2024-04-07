العراق يرسل 10 ملايين ليتر وقود إلى قطاع غزّة

Advertisement

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد وافقت الأحد على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.وأضاف في بيان أن العراق وافق أيضا على استقبال جرحى فلسطينيين من غزة وتقديم العلاج لهم في مستشفيات حكومية وخاصة.وأدّى نقص الوقود إلى شل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.