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العراق يرسل 10 ملايين ليتر وقود إلى قطاع غزّة

Lebanon 24
07-04-2024 | 19:27
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن بغداد وافقت الأحد على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني.
وأضاف في بيان أن العراق وافق أيضا على استقبال جرحى فلسطينيين من غزة وتقديم العلاج لهم في مستشفيات حكومية وخاصة.
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وأدّى نقص الوقود إلى شل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة في القطاع.
 
 
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