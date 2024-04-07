وفاة فلسطيني داخل سجون إسرائيل بعد 38 عاماً رهن الاعتقال

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الأحد وفاة المعتقل الفلسطيني وليد دقة في أحد المستشفيات الإسرائيلية، بعدما أمضى 38 عاماً رهن الاعتقال.يتحدّر دقة من باقة الغربية داخل إسرائيل، واعتقل في عام 1986 بتهمة خطف وقتل جندي إسرائيلي وحكم عليه بداية بالإعدام، لكن الحكم خفف إلى السجن لمدة 38 عاما.وكان من المفترض أن يطلق سراحه العام الماضي، إلا أن محكمة عسكرية إسرائيلية أضافت إلى حكمه عامين بتهمة إدخال هواتف نقالة إلى داخل السجن.