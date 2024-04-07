إيطاليا: نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الخطير للغاية في غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنهم "قلقون للغاية بشأن الوضع الخطير في الميدان" في غزة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، أن تاجاني وكاتس، التقيا في روما، الأحد.

وأبلغ تاجاني، كاتس، أنه أصدر تعليمات لوزارته بشأن مبادرة حملة "غذاء من أجل غزة" التي أطلقتها إيطاليا في 11 آذار الماضي، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة بالأغذية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ووفق البيان، أشار تاجاني، إلى أنه طرح على كاتس، مبادرة "الغذاء من أجل غزة" في اجتماع حضره أشخاص معنيون، لمطالبة إسرائيل بفتح المزيد من المعابر البرية وتفعيل الممر البحري على الفور لتسهيل نقل الاحتياجات الضرورية، المواد الصحية والغذائية إلى قطاع غزة.

وأضاف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الخطير للغاية في الميدان".

وأردف تاجاني، أن "عدد المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في غزة لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال".

ولفت إلى أن بلاده تواصل "العمل من أجل السلام خلال فترة رئاسة مجموعة السبع. وتعارض بشكل مطلق أي عملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح".

وطالب الوزير الإيطالي "بشكل عاجل، بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن".

وأشار البيان، إلى أنه "تم نقل للوزير كاتس خلال الاجتماع، الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل جدي وحاسم".

( الأناضول)