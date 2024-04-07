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28 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية سودانية

Lebanon 24
07-04-2024 | 23:51
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أعلنت نقابة أطباء السودان، الأحد، مقتل 28 شخصا وإصابة 240 آخرين، في هجوم نفذته "قوات الدعم السريع" في قرية "أم عضام" بولاية الجزيرة (وسط).

 وقالت النقابة الطبية (غير حكومية) في بيان: "ندين وبشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرية أم عضام، بمحلية الحصاحيصا، وسط ولاية الجزيرة، السبت".

 وبحسب النقابة، أسفر هذا الهجوم عن مقتل "ما لا يقل عن 28 من أبناء القرية الأبرياء، وإصابة أكثر من 240 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة".

 وأردفت أن "قوات الدعم السريع وبأسلحة ثقيلة وخفيفة، حاصرت القرية وهاجمتها بعنف شديد، مطلقة النار بشكل عشوائي وكثيف على السكان العزّل، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا".

 وأشارت النقابة، إلى أن هناك عددا من القتلى والجرحى في القرية لم تتمكن من رصدهم لتعذّر وصولهم للمرافق الصحية ولصعوبات الرصد وسط الرصاص وانقطاع خدمة الاتصالات.

( الأناضول)
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