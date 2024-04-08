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عربي-دولي

الموعد حُسم.. عيد الفطر في هذا البلد العربي الأربعاء

Lebanon 24
08-04-2024 | 00:10
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قام معهد الفلك في مصر بحسم موعد عيد الفطر المبارك في البلاد، مؤكداً أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال في بيان، مساء أمس الأحد، إن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 نيسان".
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كما أوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية بذلك اليوم، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

كذلك أشار إلى أنه "بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر".

30 يوماً
يذكر أن المعهد كان أعلن سابقاً أن الاثنين 11 آذار 2023 هو أول أيام شهر رمضان في مصر، وأنه سيكون لمدة 30 يوماً.

وبعدها أعلنت دار الإفتاء المصرية ظهور هلال شهرِ رمضان بعد غروب الشمس يوم الأحد العاشر من آذار ، مؤكدة أن الاثنين 11 آذار هو أول أيام رمضان. (العربية)


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