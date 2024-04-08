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عربي-دولي

بعد كارثة الفيضانات.. كوريا الشمالية تعرب عن تضامنه مع روسيا

Lebanon 24
08-04-2024 | 00:35
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أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن تضامنه وتعاطفه مع روسيا قيادة وشعبا فيما يتعلق بالفيضانات في مقاطعة أورينبورغ.

 وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أعرب الرفيق كيم جونغ أون، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية ونيابة عن نفسه، عن تعاطفه العميق مع رئيس روسيا، بشخصه، حكومة وشعب روسيا، الذي تكبد أضرار مادية جسيمة بسبب الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ".

وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون تمنى أيضا لحكومة وشعب روسيا تجاوز عواقب الكارثة الطبيعية بشكل سريع.

 وغمرت المياه أجزاء واسعة من مقاطعة أورينبورغ الروسية، وتضرر جراء فيضان المياه أكثر من 10 آلاف مبنى سكني وأكثر من 18 قطعة أرض سكنية جراء انهيار أجزاء من سد على نهر الأورال يوم الجمعة.

( روسيا اليوم)

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