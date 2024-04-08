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عربي-دولي

أكثر من 90 قتيلا في غرق مركب قبالة سواحل موزمبيق (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2024 | 01:05
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لقي 90 شخصا على الأقل مصرعهم في غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس الأحد.

 وأفاد مسؤولون بأن القارب الذي كان يحمل حوالى 130 شخصا واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

 وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمال) خايمي نيتو "لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق.. فقد 91 شخصا حياتهم"، مضيفا أن من بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال.

 وعثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد، لكن ظروف البحر تعقد العملية.

وأوضح نيتو أن معظم الركاب كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسي بسبب الذعر الناجم عن معلومات مضللة حول تفشي الكوليرا.

 وسجلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أفقر بلدان العالم، ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالمرض الذي ينتقل عن طريق المياه و32 وفاة منذ أكتوبر، وفقا للبيانات الحكومية.

 وقال المسؤول إن فريق تحقيق يعمل على تحديد أسباب كارثة القارب.

( روسيا اليوم)
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