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الصحة العالمية: الهجوم المروع على أجيال اليوم والمستقبل في غزة يجب أن يتوقف

Lebanon 24
08-04-2024 | 01:17
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قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إن مقتل وإصابة آلاف الأطفال في غزة سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية.

 وأضاف غيبريسوس في حسابه الرسمي على منصة إكس إن هذا الهجوم المروع على أجيال اليوم والمستقبل في غزة يجب أن يتوقف.

وأشار إلى أن حقيقة أن أكثر من 70% من الشهداء في قطاع غزة من النساء والأطفال سبب كاف لوقف الحرب.

 وتابع غيبريسوس أن حرمان المدنيين من الغذاء والوقود والمأوى والرعاية الصحية في غزة أمر غير إنساني، مشددا على ما حدث في السابع من تشرين الأول لا يبرر القصف الإسرائيلي المروع وتدمير النظام الصحي بغزة.

( الشرق الأوسط)
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