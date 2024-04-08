20
o
بيروت
23
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيلون ماسك امام القضاء مجدداً.. هذه تهمته
Lebanon 24
08-04-2024
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وثيقة محكمة أن قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، فتح تحقيقا، الأحد، ضد إيلون ماسك، بتهمة عرقلة العدالة في ما يتعلق بشركة التواصل الاجتماعي "أكس".
وكان ماسك قد قرر الطعن على قرار أصدره القاضي البرازيلي يأمر فيه منصة التواصل الاجتماعي إكس بحظر حسابات معينة.
Advertisement
وكتب ماسك منشورا على المنصة أمس يقول فيه إن شركة أكس سترفع تلك القيود لأنها غير دستورية.
وقال القاضي في قراره "يجب على منصة أكس عدم مخالفة أي أمر أصدرته المحكمة بالفعل بما في ذلك إعادة تنشيط أي حساب قررت المحكمة العليا حظره".
وأضاف القاضي أنه في حالة عدم الامتثال للأمر الصادر بحظر حسابات معينة فإنه سيتم تغريم الشركة مئة ألف ريال برازيلي (19740 دولارا) يوميا.
في العام الماضي، أمر مورايس أيضا بإجراء تحقيق مع المديرين التنفيذيين في منصتي تيليغرام وغوغل التابعة لشركة "ألفابت" والذين كانوا مسؤولين عن حملة تنتقد مشروع قانون مقترح لتنظيم استخدام الإنترنت.
ويضع مشروع القانون العبء على شركات الإنترنت ومحركات البحث وخدمات الرسائل الاجتماعية للعثور على المواد غير القانونية والإبلاغ عنها، بدلا من ترك الأمر للمحاكم، وفرض غرامات باهظة في حالة عدم تنفيذ ذلك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما حصل مع باسكال سليمان قبل اختفائه (فيديو)
14:23 | 2024-04-07
07/04/2024 02:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
Lebanon 24
"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ
06:00 | 2024-04-07
07/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
Lebanon 24
اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه
12:47 | 2024-04-07
07/04/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
Lebanon 24
في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل
14:01 | 2024-04-07
07/04/2024 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي حدّد موعداً لـ"حرب لبنان".. 3 سيناريوهات تكشف ما سيجري!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي حدّد موعداً لـ"حرب لبنان".. 3 سيناريوهات تكشف ما سيجري!
14:00 | 2024-04-07
07/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2024-04-08
أستراليا تكلف مستشاراً خاصاً بمراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال الإغاثة
03:45 | 2024-04-08
نائب روسي: زيلينسكي محكوم عليه بالفشل
03:30 | 2024-04-08
هل أظهر الاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الضعف الإيراني؟
03:17 | 2024-04-08
لافروف يصل إلى بكين لمناقشة قضايا التعاون الثنائي وأوكرانيا
03:05 | 2024-04-08
تركيا.. المعارضة تبدأ النظر في مرشحها للانتخابات الرئاسية عام 2028
02:50 | 2024-04-08
ألمانيا تواجه تهمة تسهيل ارتكاب إبادة بغزة
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
08/04/2024 11:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
08/04/2024 11:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
08/04/2024 11:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24