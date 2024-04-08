تخللتها مواجهات واشتباكات.. اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

نفذت القوات الإسرائيلية اليوم، سلسلة اقتحامات جديدة في مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث أفيد عن اشتباكات مسلحة مستمرة في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وبينما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة بالجرافات بغية تخريب البنى التحتية والطرقات، أظهرت مقاطع فيديو، اشتعال النيران في إحدى الجرافات العسكرية بعد استهدافها بعبوة شديدة الانفجار داخل المخيم.

وفي مدينة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، 23 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش في بلدات دورا وبني نعيم والسموع وبيت أمر ومخيم العروب.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، مدينة طولكرم ومخيمها وسط عمليات تدمير "ممنهجة" للبنية التحتية، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية.

وقالت الوكالة إن جرافات الجيش الإسرائيلي شرعت بتجريف مقطع من الشارع الغربي في محيط مسجد المرابطين في المنطقة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة على مستوى منخفض.

كما دمرت الجرافات شارع دوار العليمي، وطالت بنيته التحتية وخاصة شبكة المياه في المنطقة، وأدراج مجمع المحاكم.

وفرضت القوات الإسرائيلية طوقا مشددا على مخيم طولكرم بعما اقتحمت آلياتها وجرافاتها مدخله الشمالي باتجاه حارة البلاونة، وانتشرت في مختلف محاوره، ونشرت قناصتها في البنايات العالية، في الوقت الذي شرعت بتجريف الشوارع في الحارة المذكورة.

وطال التجريف مقاطع من شارع نابلس المحاذي للمخيم، وسط سماع أصوات اطلاق نار وانفجارات بشكل متقطع.

( روسيا اليوم)