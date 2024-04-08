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صحة

مرض "غريب" يُربك دمشق.. ووزارة الصحة توضح

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:08
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انتشرت أخبار مؤخرا تفيد بانتشار مرض غريب في مناطق متفرقة من سوريا، خصوصا في العاصمة دمشق، يرجح أنه أحد متحورات فيروس كورونا المستجد، الا ان السلطات نفت الأمر تماماً.

فقد أصدرت وزراة الصحة بياناً نفت فيه الأخبار المتداولة بشأن المرض الغريب، مشددة على عدم تسجيل أي حالات وفاة كما تم نشره على موقع فيسبوك مؤخراً.
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وأكدت أنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر من مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية الذي يظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض.

وبناء على ما سبق، طمأنت الوزارة بأنه من خلال الترصد والمتابعة لا يوجد ارتفاع بأي حالات مرضية، موضحة أن حالات الإنفلونزا حتى ضمن الحدود الطبيعية.

متابعة أي تغييرات لأي مرض
يذكر أن وزارة الصحة في سوريا كانت أكدت أيضاً على اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في حال أي تغير بالمنحنى الوبائي لأي مرض كان، وزيادة الاستعدادات لتعزيز الاستجابة لأي مستجدات صحية مرتبطة بالأمراض السارية أو غيرها.

كما شددت على حرصها على متابعة كافة المستجدات والتطورات التي تتعلق بالترصد والتقصي الوبائي والتصدي لمكافحة الأمراض وتطوراتها عالمياً.

وأكدت على أن أقسام الإسعاف والطوارئ تتابع العمل في المشافي على مدار الساعة لاستقبال المراجعين وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف على مستوى البلاد.(العربية)



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