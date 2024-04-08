بعد مرور ستة أشهر.. هل بدأت الأمور تسير على عكس ما تشتهي إسرائيل؟

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ذكرت صحيفة "The Guardian" البريطانية "أن فترة الستة أشهر التي مرت على حرب غزة حملت معها تحولاً ملموساً. إن العفو الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية من قبل حلفائها في أعقاب هجمات حماس أصبح الآن مهدداً بالانتهاء. وبالنسبة لكثير من الجمهور، الذي أيد وقف إطلاق النار منذ الأيام الأولى للهجوم على غزة، كان من الواضح دائمًا أن الكارثة سوف تتكشف. لكن في المجال الرسمي، ساهم رعب السابع من تشرين الأول في ما بدا وكأنه شيك على بياض لبنيامين نتنياهو وحكومته. ربما تطلب الأمر مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي حتى يحدث هذا التحول، وربما كان تراكميًا، لكن ما يصعب إنكاره الآن هو أن إسرائيل أصبحت مارقة".وبحسب الصحيفة، "على مدار الأشهر الستة الماضية، سواء في اللهجة أو في العمل، أظهرت إسرائيل أنها دولة تنتهك كل البروتوكولات. لقد أهانت الحكومة الإسرائيلية حلفاظها ورعاتها، وتجاهلت وتحدت الأحكام والتحذيرات الصادرة عن منظمات ذلك العالم الديمقراطي الملتزم بالقانون، كما وجعلت حلفاءها يبدون ضعفاء وعاجزين، الأمر الذي أدى إلى زعزعة استقرار سياساتهم الداخلية. وعلى أرض الواقع، من الواضح أن إسرائيل لم تبالغ في رد فعلها فحسب، بل أظهرت مدى تعجرفها. وذكرت صحيفة هآرتس مؤخرًا أن الجيش الإسرائيلي أنشأ "مناطق قتل" في غزة: يمكن إطلاق النار على أي شخص يعبر خطوطها غير المرئية. كما وكشف تحقيق أجرته المجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 وموقع Local Call هذا الأسبوع عن أمر آخر، وهو أن الجيش الإسرائيلي يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف، وقالت المصادر إنه تم السماح بمقتل 15 أو 20 مدنياً كعمليات قتل جانبية خلال الغارات الجوية على أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم مسلحون من ذوي الرتب المنخفضة".وتابعت الصحيفة، "مع قيام إسرائيل بتسوية غزة بالأرض والانحياز ضد المجتمع الدولي، فقد قوضت سمعتها، وتآكلت الثقة في عملياتها العسكرية والسياسية، واستنفدت التسامح الذي تتمتع به. إنه التسامح الذي تم منحه ليس فقط في الآونة الأخيرة بسبب هجوم حماس، بل لأنه يُنظَر تقليدياً إلى إسرائيل باعتبارها تتقاسم القيم السياسية والثقافية الغربية. كما ويُنظر إليها على أنها تتمتع بنوع من "الأخلاق"، والتركيز على الحريات الاجتماعية واحترام التسلسل الهرمي للقوى العالمية، وهو ما يجعلها تستحق الدعم الذي لا ينضب. ولكن الإفلات من العقاب له ثمن يدفعه الجاني والضحية على حد سواء، ويتلخص هذا الثمن في توقف الدولة عن القدرة على تنظيم سلوكها، والبدء في التخريب الذاتي. وجاءت هذه النقطة عندما تعرض عمال الإغاثة الأجانب للضرب بصواريخ دقيقة، ما أدى إلى مقتلهم".وأضافت الصحيفة، "إن ستة أشهر هي فترة طويلة حتى يستمر هذا النوع من العمل العسكري بالوتيرة التي شهدها، مع نطاق الرعب والتصعيد الذي انطوى عليه. إن ستة أشهر فترة طويلة حتى يستمر مثل هذا الصراع العنيف على هذا النحو المفتوح. إنها فترة طويلة حتى تستمر الحكومات العربية في السير على الخط الرفيع بين الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والقلق بشأن الاستقرار الإقليمي مع انتشار الحرب، فضلاً عن الغضب الداخلي المتزايد بشأن غزة. وبكل الأحوال، وبسبب غزة، أصبحت الآلة السياسية العالمية ساخنة. إذاً، ليس من الصعب معرفة السبب الذي دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إجراء أقوى مكالمة له مع نتنياهو حتى الآن، حيث أشار، وللمرة الأولى، إلى أن المزيد من الدعم سيأتي بشروط. كما وطالب إسرائيل بتنفيذ "سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار".وختمت الصحيفة، "باختصار، إن التغييرات في اللهجة والمطالب السياسية بدأت للتو في جعل العالم الرسمي متوافقاً مع الرأي العام ومخاوف عدد لا يحصى من المتظاهرين الذين تم التشهير بدوافعهم والاستخفاف بمشاعرهم. إن تغيير الرأي بين أصدقاء إسرائيل وضامنيها أمر مرحب به، إذا كان سيساهم إلى حد ما في تخفيف الأزمات الإنسانية والتعجيل بنهاية الحرب، ولكنه يأتي أيضًا مصحوبًا بتلميح ضمني مفاده أن كل ما حدث حتى الآن لم يكن متوقعًا أو يمكن منعه تمامًا".