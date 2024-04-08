Advertisement

عربي-دولي

روسيا: تعتيم إعلامي غربي على عدد ضحايا "كروكوس"

Lebanon 24
08-04-2024 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1184588-638481655494610607.jpg
Doc-P-1184588-638481655494610607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت الخارجية الروسية، إنه تم الإيعاز لوسائل الإعلام الغربية بعدم ذكر عدد ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي، وعدم الحديث عن مقتل أطفال خلاله وعن رد فعل المواطنين على المأساة.

 وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الغرض من ذلك، هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين من الحادث.

وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة في تيلغرام: "يلاحظ عدم جواز إظهار التعاطف والمشاعر الإنسانية تجاه الشعب الروسي. تبدو في غاية الوقاحة محاولات الغرب لإلهاء المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين وذلك عن طريق المنع القاطع لكشف الحجم الحقيقي للمأساة في وسائل الإعلام الغربية. ويتلخص ذلك في التعتيم على عدد ضحايا الهجوم الإرهابي، ومقتل الأطفال، وعدم التطرق إلى ردود فعل المواطنين العاديين على ما حدث".

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-04-08
03:45 | 2024-04-08
03:30 | 2024-04-08
03:17 | 2024-04-08
03:05 | 2024-04-08
02:50 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24