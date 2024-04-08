روسيا: تعتيم إعلامي غربي على عدد ضحايا "كروكوس"

قالت الخارجية الروسية، إنه تم الإيعاز لوسائل الإعلام الغربية بعدم ذكر عدد ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي، وعدم الحديث عن مقتل أطفال خلاله وعن رد فعل المواطنين على المأساة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الغرض من ذلك، هو صرف انتباه المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين من الحادث.

وجاء في البيان الذي نشر على قناة الوزارة في تيلغرام: "يلاحظ عدم جواز إظهار التعاطف والمشاعر الإنسانية تجاه الشعب الروسي. تبدو في غاية الوقاحة محاولات الغرب لإلهاء المجتمع الدولي عن المنظمين والمستفيدين الحقيقيين وذلك عن طريق المنع القاطع لكشف الحجم الحقيقي للمأساة في وسائل الإعلام الغربية. ويتلخص ذلك في التعتيم على عدد ضحايا الهجوم الإرهابي، ومقتل الأطفال، وعدم التطرق إلى ردود فعل المواطنين العاديين على ما حدث".

( روسيا اليوم)