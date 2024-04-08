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عربي-دولي

نائب روسي: زيلينسكي محكوم عليه بالفشل

Lebanon 24
08-04-2024 | 03:45
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وصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم وعضو لجنة الأمن ميخائيل شيرميت الهجوم بطائرة أوكرانية مسيرة على محطة زابوروجيه النووية بأنه "جريمة القرن" ودعا المجتمع الدولي إلى عزل زيلينسكي.

 جاء ذلك وفقا لتصريحات شيرميت لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: "إن ما حدث، وبدون مبالغة، يمكن وصفه بجريمة القرن. إن زيلينسكي محكوم عليه بالفشل، وهو يتشبث بأي قشة من أجل البقاء في السلطة، ويستخدم الوسائل المحظورة واللاإنسانية، سعيا لتحقيق هدف تفجير قنبلة نووية وجلب كارثة متعمدة للعالم أجمع بأكبر عدد من الضحايا".

وحث شيرميت المجتمع الدولي على عزل زيلينسكي عن السلطة في أوكرانيا من أجل منع وقوع مأساة صارخة، حيث أن السؤال الآن، وفقا له، "يتعلق بأمن المجتمع الدولي بأكمله، فيما تقف روسيا وحدها الآن أمام خطط زيلينسكي الدموية".

 وكانت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية قد أفادت، يوم أمس، بهجوم طائرة مسيرة على قبة وحدة الطاقة السادسة، وقبلها بقليل أصبح معروفا وصول طائرات مسيرة إلى منطقة المقصف وميناء الشحن.

وذكرت "روس آتوم" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا نتيجة للهجمات، لكن المحطة لم تتعرض لأضرار جسيمة. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوع أضرار طفيفة في وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرة إلى أنها لا تشكل خطرا على السلامة النووية.

( روسيا اليوم)
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