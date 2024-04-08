أستراليا تكلف مستشاراً خاصاً بمراقبة التحقيق الإسرائيلي بمقتل عمال الإغاثة

أعلنت أستراليا اليوم، أنها عينت «مستشاراً خاصاً» لمراقبة التحقيق الإسرائيلي بشأن الغارة على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة، بينهم امرأة أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان، إن مارك بنسكين، الذي شغل في السابق منصب رئيس أركان قوات الدفاع الأسترالية، «سوف يعمل مع إسرائيل والجيش الإسرائيلي بشأن التحرك فيما يتعلق بالهجوم الذي أودى بحياة زومي فرانكوم وزملائها».

وتابعت وونج: «لقد كانت الحكومة الأسترالية واضحة بأننا نتوقع المحاسبة الكاملة فيما يتعلق بهذه الوفيات. إن تعيين بنسكين سيضمن لعائلة زومي فرانكوم، ويمكن للشعب الأسترالي أن يثق في هذه العملية».

يشار إلى أن فرانكوم هي مواطنة أسترالية، كانت من بين سبعة موظفين في منظمة المطبخ المركزي العالمي قتلوا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في أول نيسان.

وكان عمال الإغاثة الستة الآخرون 3 من بريطانيا وواحد من بولندا ومواطن أميركي كندي ومواطن فلسطيني.

وقال تحقيق إسرائيلي نشر يوم الجمعة إن الحادث كان «فشلاً خطيراً». وذكر التحقيق أن قافلة المساعدات تعرضت (للهجوم للاشتباه في وجود عضوين مسلحين من حركة (حماس) الفلسطينية إحدى المركبات).

( الشرق الأوسط)