لم يتم إحراز تقدم بمحادثات القاهرة.. هذا ما كشفه مسؤول في حماس

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أكد مسؤول في حركة حماس، اليوم الاثنين، أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.فقد قال المسؤول في حماس، لوكالة رويترز، إنه لم يتم إحراز تقدم في جولة محادثات وقف إطلاق النار التي جرت بالقاهرة وشاركت فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.ويتعارض هذا التصريح من المسؤول في حماس مع التقارير السابقة بشأن إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إبرام هدنة في الصراع الدائر في غزة.وفي وقت لاحق، قلل مسؤول إسرائيلي من احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حاليا.وكانت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلت صباح الاثنين عن مصدر مصري رفيع المستوى أن المحادثات في القاهرة أحرزت تقدما وأن جميع الأطراف اتفقت على النقاط الأساسية.وعبرت إسرائيل عن تفاؤل حذر بشأن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تتم بوساطة.فقد وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس محادثات القاهرة بأنها أقرب اتفاق يتوصل إليه الجانبان منذ هدنة نوفمبر التي أطلقت حماس بموجبها عشرات المحتجزين.وقال كاتس لراديو الجيش الإسرائيلي "وصلنا إلى نقطة حرجة في المفاوضات. وإذا نجحنا، سيعود عدد كبير من الرهائن إلى الوطن".وقالت القاهرة الإخبارية إن وفدي حماس وقطر غادرا القاهرة وسيعودان خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائي، فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأميركي العاصمة المصرية خلال ساعات قليلة، مضيفة أن المشاورات ستتواصل خلال اليومين المقبلين.(سكاي نيوز)