وسط سباق مع الشمال.. كوريا الجنوبية تطلق قمرها الصناعي الثاني للتجسس

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن ثاني قمر صناعي للتجسس محلي الصنع دخل مداره بعد إطلاقه من مركز «جون إف كينيدي» للفضاء في فلوريدا، على متن صاروخ «فالكون 9»، التابع لشركة «سبيس إكس».

وجرى بث عملية الإطلاق هذه على منصتي التواصل الاجتماعي «إكس» و«يوتيوب».

يأتي ذلك بعد إطلاق أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس إلى مداره، من قاعدة القوات الفضائية الأميركية في كاليفورنيا، خلال كانون الأول.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الصاروخ «فالكون 9» جرى إطلاقه، في الساعة 23:17 بتوقيت غرينتش، أمس، وإن القمر الصناعي انفصل بنجاح عن مركبة الإطلاق بعد 45 دقيقة، ودخل مداره المحدد.

وأضافت الوزارة أن القمر أجرى اتصالات ناجحة مع إحدى المحطات الأرضية، بعد مرور نحو ساعتين و40 دقيقة من عملية الإطلاق.

تأتي عمليات الإطلاق المتتالية للأقمار الصناعية للاستطلاع، وسط سباق مع كوريا الشمالية على امتلاك قدرات عسكرية في الفضاء.

وبعد محاولتين سابقتين انتهتا بتحطم صاروخين، قالت بيونغيانغ، في تشرين الثاني من العام الماضي، إنها استخدمت مركبة الإطلاق «شوليما-1» الخاصة بها لوضع القمر الاصطناعي للاستطلاع «ماليغيونغ -1» في مداره

وتعهدت كوريا الشمالية، في السابق، بإطلاق ثلاثة أقمار صناعية جديدة للتجسس خلال عام 2024.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك قوله، للصحافيين، إن كوريا الشمالية قد تطلق قمراً صناعياً ثانياً للتجسس، في منتصف نيسان على أقرب تقدير.

وقال جيون ها - غيو، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في إفادة صحافية، إن تعليق شين استند إلى مراقبة الجيش الأنشطة ذات الصلة بكوريا الشمالية.

وجرى تجهيز قمر التجسس الثاني بجهاز استشعار راداري به فتحة تركيبية قادرة على إنتاج الصور، بغضّ النظر عن الظروف الجوية؛ وذلك بفضل الكيفية التي يجمع بها البيانات.

( الشرق الأوسط)