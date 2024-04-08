Advertisement

عربي-دولي

روسيا.. الشرطة تعتقل أجنبيا مطلوبا دوليا بتهمة قطع رأسي جنديين

Lebanon 24
08-04-2024 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1184638-638481732640074261.jpg
Doc-P-1184638-638481732640074261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم، أن عناصرها اعتقلوا في مقاطعة إركوتسك بسيبيريا مواطنا أجنبيا كان على قائمة المطلوبين للإنتربول بتهمة قتل جنديين في بلاده عام 1997.

 وقال فرع الداخلية الروسية في إيركوتسك في بيان له، إنه حسب بيانات الإنتربول، كان الرجل المحتجز عضوا في عصابة مسلحة على مدى عدة سنوات، وشارك مع أقاربه في قتل عسكريين مكلفين بالبحث عن ابن عمه الهارب من الجيش. وتم استدراج الجنديين إلى منزل، حيث احتجزا مقيدين لبعض الوقت، قبل أن يتم قطع رأسيهما.

 وتم فتح قضية جنائية بالقتل العمد بحق الرجل في بلاده، إلا أنه تمكن من الفرار، وفي شباط 2024 قام الإنتربول بإدراج اسمه في قائمة المطلوبين دوليا.

 وتابع البيان: "تم اعتقال (الرجل) من قبل ضباط الشرطة والحرس الوطني الروسي بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة إركوتسك. وثبت أن الشخص المطلوب كان متواجدا في روسيا خلافا لقوانين الهجرة".

( روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-04-08
04:33 | 2024-04-08
04:30 | 2024-04-08
04:20 | 2024-04-08
04:08 | 2024-04-08
04:00 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24