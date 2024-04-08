تقرير أميركيّ.. هكذا يستفيد نتنياهو من إطالة أمد حرب غزة

يرى موقع "أكسيوس" الأميركي أن الحرب في قطاع غزة بعد 6 أشهر من اندلاعها، أصبحت "طي النسيان"، وهو أمر "جيد" بالنسبة لرئيس الوزراء المحاصر بنيامين نتنياهو، الذي يناضل من أجل بقائه السياسي.



Advertisement وتعهد نتنياهو بمهاجمة مدينة رفح لـ"القضاء" على مقاتلي حماس، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لعدم القيام بذلك، وقد أحجم عن الموافقة حتى الآن. وتعهد نتنياهو بمهاجمة مدينة رفح لـ"القضاء" على مقاتلي حماس، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة لعدم القيام بذلك، وقد أحجم عن الموافقة حتى الآن.

وتشن إسرائيل غارات وغارات جوية متفرقة مثل الغارة التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال المطبخ المركزي العالمي، لكن لا توجد عمليات عسكرية كبيرة تجري في غزة الآن، كما تعمل إسرائيل على خفض عدد قواتها هناك.

ويشير الموقع إلى أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الأفق، على الرغم من الدعوات المتزايدة لهدنة من المسؤولين الأميركيين، والعديد من المسؤولين في جميع أنحاء العالم.



وقال نتنياهو في بيان، الأحد،: "نحن في منتصف الحرب، وعلى أعتاب النصر الكامل".

كذلك، يقول الموقع إن العديد من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يرون أن نتنياهو يعتقد أن الحرب الطويلة الأمد تزيد من فرصه في البقاء في السلطة.

ويفسر المسؤولون تصرفات نتنياهو بأنها "طالما أن الحرب مستمرة، فإن احتمالات إجراء انتخابات يمكن أن تطيح به أقل احتمالا، وكلما مر المزيد من الوقت، زادت فرص تعافيه سياسياً".

ويظل نتنياهو هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي رفض تحمل المسؤولية عن الإخفاقات، التي أدت إلى أسوأ مذبحة لليهود منذ المحرقة، بحسب الموقع.

ويريد معظم الإسرائيليين منه الاستقالة، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى أن حزب الليكود الذي يتزعمه، والذي يقود الحكومة الإسرائيلية، سيخسر ما يقرب من نصف مقاعده في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم.

ومن ناحية أخرى، لا يوجد مسار فوري لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وبخصوص الوضع الراهن، يقول مسؤولون إسرائيليون إن جيشهم قلص بشكل كبير من وجوده في غزة في الشهرين الماضيين.

ولدى القوات الإسرائيلية الآن لواء واحد فقط في غزة (حوالي 4000 جندي)، بعمليات محدودة تركز على مداهمة مجمعات محددة، مثل مستشفى الشفاء، حيث يقول المسؤولون إن العديد من نشطاء حماس والجهاد يختبئون هناك.

وفي الوقت نفسه، اشتد القتال بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية واتسع نطاقه، ويقول مسؤولون إسرائيليون إن القتال هناك أكثر بكثير مما يدور في غزة، لكن نتنياهو لا يسميها حرباً.

3 أهداف

بعد وقت قصير من هجوم 7 تشرين الأول، وضع نتنياهو 3 أهداف للرد الإسرائيلي، الأول إزالة تهديد حماس ضد إسرائيل من غزة، وتدمير قدرات الحركة العسكرية والحكمية هناك، وتحرير الرهائن.

وبعد 6 أشهر من القتال، يبدو أن الهدف الأول قد تحقق، حيث أصبحت قدرة حماس على القيام بهجوم كبير ضد إسرائيل في المستقبل المنظور منخفضة للغاية، كما يقول التقرير.

وفي كانون الأول، أعلن نتنياهو عن هدف جديد أطلق عليه اسم "النصر الشامل"، لكن حكومته لم توافق عليه. وعملياً، فقد اشتمل الأمر على سيناريو استفزازي: الغزو البري لرفح ـ المدينة الوحيدة في غزة، حيث لا تزال قوات حماس العسكرية تعمل، وحيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني.

وتحدث نتنياهو كثيراً عن عملية رفح، لكنه لم يتخذ الكثير من الإجراءات، وقال علناً 4 مرات خلال الشهرين الماضيين إنه وافق على خطط لشن هجوم، لكنه لم يعط الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي.

ويشير التقرير إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي الحالية في غزة ليست قادرة على القيام بمثل هذه العملية الكبيرة، أو الإخلاء الجماعي للمدنيين، الذي قد يكون مطلوباً مسبقاً.

كذلك، أوضح المسؤولون الأميرككيون أنهم لا يؤيدون الهجوم على رفح.

وفي الوقت نفسه، فإن أغلب الإسرائيليين ـ 61% في استطلاع للرأي أجرته القناة 13 أخيراً ـ لا يعتقدون أن الحرب سوف تنتهي بهزيمة حماس.

ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن نتنياهو يستخدم التهديد بشن هجوم على رفح كوسيلة ضغط في مفاوضات الرهائن مع حماس.



لكن آخرين يعتقدون أنه يستخدمه لتجنب الاعتراف بأن حرب غزة - التي قتل فيها أكثر من 32 ألف فلسطيني - قد انتهت إلى حد كبير، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالقتال واسع النطاق.

ويقول المسؤولون أيضاً إنه إذا انتهت الحرب، فهذا يعني أن أهداف رئيس الوزراء لم تتحقق جميعها - وأن المناقشات حول كيفية وصول إسرائيل إلى ما هي عليه الآن سوف تحتدم.

ومع تأجيل عملية رفح، أصبحت مفاوضات الرهائن في المقدمة. وللغاية، اجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز في القاهرة الأحد مع رئيس وزراء قطر ورئيسي المخابرات الإسرائيلية والمصرية لمحاولة كسر الجمود في المفاوضات، بحضور وفد حماس.



في المقابل، يشكك العديد من المسؤولين في مدى التزام نتنياهو بالتوصل إلى صفقة الرهائن، وسط تقارير عن أن المباحثات الأخيرة في القاهرة لم تسفر عن نتيجة إيجابية. (24)