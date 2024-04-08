نيكاراغوا تندد بألمانيا أمام العدل الدولية: ما تقوم به "مؤسف"

نددت نيكاراغوا بألمانيا، اليوم الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل، معتبرة أنه أمر "مؤسف".

Advertisement

وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".وقال ممثل نيكاراغوا لمحكمة العدل الدولية إن على ألمانيا وقف تسليح إسرائيل بشكل "عاجل جدا".