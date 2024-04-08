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عربي-دولي

نيكاراغوا تندد بألمانيا أمام العدل الدولية: ما تقوم به "مؤسف"

Lebanon 24
08-04-2024 | 06:42
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نددت نيكاراغوا بألمانيا، اليوم الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية بسبب دعمها لإسرائيل، معتبرة أنه أمر "مؤسف".
وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ الجيش الإسرائيلي بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".
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وقال ممثل نيكاراغوا لمحكمة العدل الدولية إن على ألمانيا وقف تسليح إسرائيل بشكل "عاجل جدا".

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