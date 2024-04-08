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إسرائيل دمّرت خان يونس.. لا معالم للمدينة

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:04
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انتقلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، لانتشال ما يمكنهم من وسط الدمار الواسع الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قواته من المنطقة.
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وعاد كثيرون إلى ثاني أكبر مدن القطاع ليجدوا ان مناطقهم بلا معالم، في ظل تدمير أو تضرر عشرات المباني، حيث وجدت أكوام من الركام مكان الشقق والمحال التجارية.

وفي خان يونس، حيث أرسلت إسرائيل قوات إلى المدينة في كانون الأول الماضي، تم تجريف الشوارع ولحقت أضرار بالمدارس والمستشفيات بسبب القتال.

 ويمثل انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس إشارة إلى نهاية مرحلة رئيسية في الحرب ضد حماس، وخفض القوات الإسرائيلية في القطاع إلى واحدة من أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب.

وفي ظل عدم وجود عسكري في المدينة، قد تسعى حماس إلى إعادة تنظيم صفوفها هناك كما فعلت في مناطق أخرى خفض فيها الجيش عدد قواته.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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