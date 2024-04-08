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عربي-دولي
بعد 6 أشهر من الحرب.. ما هي المواقع الفلسطينية التي تتمركز فيها قوات الإحتلال؟
Lebanon 24
08-04-2024
|
07:29
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بعد نحو أربعة أشهر من التوغل داخل خان يونس، انسحب الجيش الاسرائيلي مؤخرًا، حيث خلّف دمارًا هائلاً بالمباني والمنازل.
ورغم انسحاب قوات الاحتلال من معظم أماكن تمركزها داخل قطاع غزة، التي دخلتها بعد العدوان البري الذي بدأ في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، إلا أن قواتها لا زالت موجودة بشكل محدود في أربعة مواقع، معظمها على الأطراف الشرقية والشمالية للقطاع.
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فأعمق نقطة توجد فيها قوات الاحتلال الآن، تقع في جنوب مدينة غزة، وتحديدا المنطقة الفاصلة بين غزة والمحافظة الوسطى، ويسميها الاحتلال "محور نتساريم"، التي تمتد من منطقة جحر الديك، أقصى جنوب شرق المدينة، مرورا بمنطقة المغراقة جنوبا، ثم منطقة البيدر جنوب غرب غزة، حيث يقوم الاحتلال بفصل غزة عن المحافظات الوسطى، عبر شارع يمتد من الحدود الشرقية إلى شاطئ البحر، وجرى إنشاؤه بعد التوغل البري، ويهدف بالأساس إلى فصل القطاع وتجزئته، وتمكين تحرك الآليات العسكرية الإسرائيلية عبره بشكل سهل.
وفي المنطقة الوسطى من قطاع غزة، توجد قوات الاحتلال حاليا في المنطقة الشرقية من مدينة دير البلح، حيث أبقت على مواقع واستحكامات عسكرية، وعدد محدود من الآليات العسكرية، في مساحة تقدر بنحو كيلو متر واحد، انطلاقا من منطقة السياج الفاصل، وغربا نحو عمق المنطقة الشرقية للمدينة. وفقا للمصدر نفسه.
أما في جباليا، شمال قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال تتواجد قرب السياج الفاصل شرق بلدة جباليا، وتحديدا إلى الشرق من عزبة عبد ربه، دون أن يكون لقوات الاحتلال أي وجود في المنطقة الغربية من شارع صلاح الدين، أي باتجاه جباليا البلد أو المخيم.
وإلى الشمال قليلا، أي في بلدة بيت حانون، والمناطق المحيطة بها، لا يوجد حاليا أي وجود عسكري لقوات الاحتلال، سوى في محيط معبر إيرز أقصى شمال قطاع غزة، ووفقا للمصدر، فإن قوات الاحتلال أخلت المنطقة الشمالية الغربية من بيت لاهيا، وتراجعت نحو السلك الفاصل، ما أتاح عودة بعض سكان المنطقة التي يغلب عليها الطابع الزراعي.(عربي21)
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