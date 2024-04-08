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عربي-دولي

وزير الخارجية المصري: على إسرائيل الإمتثال لأحكام القانون الدولي

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:41
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في قطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين تناولا خلال الاتصال الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة، حيث أكدا على وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وثمن شكري قرار أستراليا استئناف الدعم لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في مواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع.

وأكد الجانبان على رفضهم التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينه رفح، الذي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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