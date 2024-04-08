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عربي-دولي

قبل "عملية رفح".. هذا ما تسعى اسرائيل للقيام به

Lebanon 24
08-04-2024 | 07:46
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 كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.

وذكرت قناة "i24NEWS" الإخبارية الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت مساء أمس الأحد، مناقصة لشراء عشرات آلاف الخيم للاجئين في رفح.
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كذلك، قالت قناة الـ13 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتم شراء 40 ألف خيمة، تأوي كل واحدة منها 12 شخصا، سيتم تسليمها للمنظمات الدولية في غزة، بهدف إقامة مدينة خيام ضخمة يصل إليها لاجئون من رفح تجاه شمال غزة، وذلك ليتمكّن الجيش الإسرائيلي من البدء بالمناورة في رفح بغضون أسبوع أثناء إخلاء السكان.

وأضافت القناة أن هناك محاولات تنسيق لعملية في رفح مع الولايات المتحدة ومع مصر، مع إخلاء نحو مليون فلسطيني من المنطقة.
 
ويستعد الجيش الإسرائيلي لعملية بمشاركة أكثر من وحدة عسكرية، لكنها ستنطلق فقط بعد أسابيع، حيث ستكون عدة أحداث مهمة بالأفق، وفي مقدمتها المحاولة المستمرة للتوصل الى صفقة أسرى.
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